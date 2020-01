FORMAZIONI Cagliari Milan: out Suso, Ibrahimovic dal primo minuto (Di sabato 11 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Milan, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : #JuveCagliari, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala alle spalle di Ronaldo e Higuain in attacco. In… - MilanWorldForum : Cagliari - Milan: le formazioni ufficiali -) - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli vira il 4-4-2, Ibra-Leao in avanti. Suso out -