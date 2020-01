Elodie prima di Sanremo già ‘graffia’: conquista tutti con la tutina aderente leopardata. Super sexy! (Di sabato 11 gennaio 2020) La ragazza ci sa fare: il nuovo percorso discografico di Elodie era partito con ‘Nero bali’ e con un duetto pop-rap che ha avuto un grande successo. Elodie ha continuato a stupire e negli ultimi due anni la sua musica è sempre più contaminata da tutte le influenze musicali che irrompono su una scena musicale davvero ampia e stimolante. Elodie è arrivata a cantare su suoni urban, che non fa che avvicinare il suo genere verso un bacino di ascoltatori molto più ampio e differente. Adesso mancano poche settimane alla 70esima edizione del Festival di Sanremo ed Elodie Patrizi parteciperà con Andromeda. Inutile perdere tempo: Elodie fa girare veloci le notizie e si prepara al meglio per il grande serale. Mercoledì 9 gennaio è stata la volta di un nuovo singolo dal titolo Non è la fine, in collaborazione con Gemitaiz, estratto da This is Elodie, terzo album di inediti della 29enne, che dalla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

