Auguri a Bonaccini, con una preoccupazione (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ opinione comune che le elezioni in Emilia-Romagna rivestano una rilevanza speciale, che loro esito avrà un impatto sui destini del governo nazionale e persino sull’evoluzione del sistema politico nel suo complesso. Anche per questa ragione – lo chiarisco subito – personalmente auspico una vittoria di Bonaccini. Solo vorrei esprimere sommessamente un disagio e una preoccupazione legati alla impostazione conferita da Bonaccini alla sua campagna elettorale. Alludo alla cura sistematica con la quale egli ha inteso dissimulare la sua estrazione politica e la sua scelta di campo. Quasi spoliticizzando la contesa, rivendicando il suo buon governo (in realtà, buona amministrazione: quando si metterà fine alla retorica dei presidenti di Regione come “governatori”, introdotta da Formigoni e dai presidenti leghisti, da Zaia a Maroni?), ... Leggi la notizia su huffingtonpost

