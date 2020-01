Studente muore travolto da un Freccia Argento: aveva gli auricolari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Una ragazzo di 16 anni è morto investito da un Freccia Argento alla stazione di Loreto (Ancora). Si presume che indossasse le cuffiette alle orecchie quando ha attraversato sui binari per raggiungere la banchina Uno Studente di 16 anni, Mattia Perini, è stato travolto da un treno dell'alta velocità. Il giovane, che al passaggio del convoglio si presume avesse le cuffiette alle orecchie, è morto su colpo. Un morte tragica e fulminea quella che ha sopraffatto un ragazzino originario di Civitanova Marche e residente a Montecosaro, in provincia di Ancona. Il terribile investimento è avvenuto attorno alle re 14 di giovedì 9 gennaio. Il sedicenne, che frequentava l'istituto alberghiero Estein Nebbia di Loreto, era in attesa del treno che lo avrebbe riportato a casa quando il Freccia Argento 8820 lo avrebbe centrato in pieno sbalzandolo all'aria. Da una prima ... Leggi la notizia su ilgiornale

