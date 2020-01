“Stavolta mi inca*** sul serio!”. La furia di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Il sospetto è molto grave (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si torna a parlare di Luigi Mario Favoloso nel salotto trash di Canale 5, quello di Pomeriggio 5 con l’immancabile regina del suddetto, Barbara D’Urso. Come abbiamo già raccontato, l’ex fidanzato di Nina Moric sarebbe sparito da casa dal 29 dicembre scorso. Oggi, tra le nuove testimonianze, una dichiarazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. In collegamento con Barbara D’Urso, Nathan, amico di Nina Moric. Ecco le sue parole: “Mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso. Lui l’accusava di averlo tradito”. “Poi – continua – Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno. Ma Nina è tranquilla, sa che non lo farebbe mai. Dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

