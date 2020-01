Sorpresa a rubare in negozio, fermata e denunciata dalla Polizia | VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel negozio affollato per i saldi in pieno centro a Milano, ha rubato una busta piena di contanti ad una turista ma il gesto non è sfuggito agli agenti di Polizia che la tenevano d’occhio. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno indagato in stato di libertà una 43enne cittadina bulgara che, all’interno di un negozio di abbigliamento in Corso Vittorio Emanuele, approfittando della presenza di numerosi clienti per i saldi, ha sottratto dalla borsa di una turista proveniente dall’Arabia Saudita una busta contenente 1940 euro contanti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

