Roma-Juve e Lazio-Napoli: misure sicurezza extra per il doppio scontro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Si e’ appena concluso in Questura il tavolo tecnico in vista del doppio impegno di campionato che vedra’, sul campo dello stadio Olimpico, sabato alle 18 l’incontro Lazio-Napoli e domenica alle 20.45 Roma-Juventus. Entrambi gli incontri richiameranno il pubblico delle grandi occasioni: per la Lazio sono attesi circa 35 mila spettatori mentre per la Roma si stima una presenza di 60 mila tifosi. I supporter delle squadre di casa sono invitati ad arrivare allo stadio secondo le direttrici tradizionali: Ponte Milvio per i laziali e Ponte Duca D’Aosta/Ponte della Musica per i Romanisti. Diversamente, la tifoseria del Napoli accedera’ dal lato Ponte Duca D’Aosta/Ponte della Musica- area di parcheggio dedicata in lungotevere della Vittoria- quella della Juve da Ponte Milvio- area di parcheggio via Macchia della Farnesina. Tramite le rispettive ... Leggi la notizia su romadailynews

