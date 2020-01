Riccardo Cucchi a Fanpage.it: “Finché esisterà il calcio, esisterà ‘Tutto il calcio minuto per minuto'” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Compie 60 anni 'Tutto il calcio minuto per minuto', il racconto radiofonico del campionato di calcio andato in onda, per la prima volta, il 10 gennaio 1960. La trasmissione RAI resiste al passare del tempo e alle nuove tecnologie. Riccardo Cucchi, prima voce per oltre 20 anni: "La radio continuerà a raccontare tutte le partite". Leggi la notizia su fanpage

