Queste donne che hanno smesso di tingersi i capelli bianchi hanno molto da insegnarci (Di venerdì 10 gennaio 2020) tingersi i capelli bianchi sembra un obbligo per ogni donna. Non è così per gli uomini. Loro ai primi capelli bianchi o peli dello stesso colore sulla barba diventano più affascinanti, più saggi, più attraenti. Noi al primo capello bianco dobbiamo subito correre ai ripari. E se non fosse proprio così? Non possiamo farci niente. I capelli cambiano colore per diversi motivi e l’avanzare dell’età è uno di questi. Ci sono giovani donne che già a 20-30 anni devono farne i conti e altre che, invece, sono più fortunate e attenderanno anche i 50-60 anni prima di vederli. E se non dovessimo correre dal parrucchiere al primo capello bianco? Se ci accettassimo per quello che siamo e per come sono diventati i nostri capelli? I capelli grigi e bianchi da sempre sono un simbolo forte di ... Leggi la notizia su bigodino

