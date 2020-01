Meningite su lago d’Iseo, Istituto di sanità: “Un intervento rapido può evitare l’epidemia” (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Il focolaio può essere circoscritto evitando quindi un’epidemia su larga scala, ma sono ancora possibili altri casi": l'Istituto superiore di sanità ha fatto il punto sulle misure adottate per arginare il focolaio di meningococco C, verificatosi tra dicembre 2019 e l'inizio del 2020 nella zona del lago d'Iseo, tra le province di Brescia e Bergamo, con quattro contagi e due morti. Continua la campagna di vaccinazioni nella zona, sia per i residenti che per studenti e lavoratori attivi in zona. Leggi la notizia su milano.fanpage

