Lazio-Napoli in diretta TV e in live streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Alle 18 si gioca Lazio-Napoli in Serie A: è la seconda partita della diciannovesima giornata e una delle più attese. La Lazio ha da poco vinto la Supercoppa italiana ed è terza in classifica, con una partita ancora da recuperare. Ha uno dei sistemi di gioco più collaudati del campionato, e il suo allenatore Simone Inzaghi è da tempo uno dei più apprezzati in circoLazione. Il Napoli sta affrontando una stagione finora piuttosto deludente, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League. È in ottava posizione in classifica, lontano dall’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore Carlo Ancelotti è stato esonerato dopo una stagione e mezzo di lavoro, a seguito di una serie di incomprensioni e divergenze con il presidente. I giocatori del Napoli sono apparsi spesso demotivati e discontinui, e in generale poco ... Leggi la notizia su ilveggente

