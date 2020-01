Iran sanzioni Usa su acciaio e 8 leader

sanzioni contro l'Iran. Obiettivi principali il settore manufatturiero, il tessile e il minerario, in particolare acciaio e alluminio, ha spiegato il segretario di Stato Pompeo. L'amministrazione Trump colpisce anche otto dirigenti Iraniani, ritenuti coinvolti nell'attacco alle basi americane in Iraq. Tra questi, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza e il comandante della milizia Basji.(Di venerdì 10 gennaio 2020) Come annunciato dal presidente Trump, disposte nuovecontro l'. Obiettivi principali il settore manufatturiero, il tessile e il minerario, in particolaree alluminio, ha spiegato il segretario di Stato Pompeo. L'amministrazione Trump colpisce anche otto dirigentiiani, ritenuti coinvolti nell'attacco alle basi americane in Iraq. Tra questi, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza e il comandante della milizia Basji.(Di venerdì 10 gennaio 2020)

