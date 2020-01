Imad Zebala (esperto Iraq): “Migliaia di ragazzi vengono uccisi in piazza” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Imad Zebala (esperto Iraq) a Radio CRC: “Non vogliamo il Paradiso, ma vivere bene in terra. Migliaia di ragazzi vengono uccisi in piazza”. In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Imad Zebala, esperto dell’Iraq: “Oggi è il 100esimo giorno della rivolta del popolo iracheno -afferma Zebala- Dal … L'articolo Imad Zebala (esperto Iraq): “Migliaia di ragazzi vengono uccisi in piazza” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

roberto_bani : L'amico Imad Zebala, scrive questa tristissima e vera riflessione su ciò che sta accadendo nel suo martoriato paese… -