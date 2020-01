Grande Fratello Vip, Pago si sfoga su Serena Enardu: “Un disastro” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pago parla di Serena al GF Vip: “Ho perso tutto quello che avevo” Il Grande Fratello Vip è iniziato da due giorni e i protagonisti del reality stanno iniziando a socializzare. In queste ore ad aprirsi è stato Pago. Pacifico Settembre ha risposto alle domante di Licia Nunez riguardo alla sua ex Serena Enardu ripercorrendo le tappe del loro rapporto e raccontando anche un momento difficile del passato. “Stando con lei a Cagliari i primi periodi ho perso tutto quello che avevo fuori. Ho mollato quello che avevo costruito fuori per lei per anni”. Sono state queste le parole di Pago al GF Vip che ha poi continuato il suo lungo sfogo sottolineando: “Mi sono ritrovato con il lavoro zero, soldi zero, con un figlio a Roma con lei li. Mi sono dovuto riprendere il lavoro dall’altra parte, quindi staccare e andare di la, stare più tempo fuori. Insomma un ... Leggi la notizia su lanostratv

