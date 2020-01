Francia: Macron vuole il referendum sul clima (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso l’auspicio di indire un referendum sulle proposte che verranno espresse dalla Convenzione sul clima per contribuire ad un pianeta migliore. Questa sera, presso il Consiglio economico, sociale ed ambientale di Parigi, il presidente si confronta con 150 francesi estratti a sorte della cosiddetta Convenzione civica per il clima (Ccc) che interrogano il presidente su quali sono le sue future iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. “Penso si debba indire un referendum su alcune misure, perché questo permettera’ di condividere con tutti la preoccupazione su questo tema” del clima, ha dichiarato Macron, rispondendo alle domande dei 150 membri della Convenzione sul clima a Parigi. Composta da 150 cittadini estratti a sorte, la cosiddetta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in… - fenrir_the_last : RT @AlessandroCere7: Siamo qui! Anche se Macron non vuole....l’Inno dei #GiletsJaunes ripreso ieri da tutti i manifestanti a #Parigi ???? #Ma… - MetzgerOlivier : RT @AlessandroCere7: 'Dimissioni Belloubet!' al tribunale di #Parigi gli avvocati con le toghe a terra, chiedono le dimissioni del Ministr… -