Francesca Cipriani torna a sorridere grazie ad un nuovo amore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Francesca Cipriani è tornata più sorridente che mai. La prorompente showgirl sta vivendo un periodo positivo nella sua vita grazie a piacevoli novità. A farle tornare il sorriso un nuovo amore e una nuova avventura televisiva. Un amore che Francesca intende proteggere. Questa volta, infatti la Cipriani ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulla sua storia e alle pagine di Novella 2000 si limita a dichiarare: “Sto frequentando una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo”. Alla richiesta di rivelare chi è l’uomo che la rende così felice risponde: “Per ora non voglio dire niente…posso solo dire che c’è stato un bacio…vediamo come andrà”. Francesca Cipriani, felice dopo tanta sofferenza L’esuberante Francesca Cipriani sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un uomo speciale. Finalmente dopo tanto tempo è arrivato l’uomo che sperava di trovare, in grado di farla ... Leggi la notizia su thesocialpost

