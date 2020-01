Feltri dipinge Cairo: lo ammiro ma è super permaloso e mi deve ancora 200 milioni di lire (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vittorio Feltri su Tuttosport tesse un identikit di Urbano Cairo, racconta della sua genesi al fianco di Berlusconi e di vari aneddoti personali. Lo ritrae come un uomo abbastanza parsimonioso, come anche Ferrero lo aveva definito e dichiara addirittura di avere un credito aperto con lui Cinque anni dopo fondai Libero, che non navigava in acque calme, e con Urbano avviai un negoziato per averlo in società, al termine del quale venne stabilito che io avrei sborsato duecento milioni di lire per rifinanziare l’attività. Lo feci, ma di quei soldi persi ogni traccia, e anche di lui. Da allora l’ho reincontrato varie volte, ci siamo parlati sempre amichevolmente, ma di quei denari, che avrei voluto indietro, non erano mai con lui. Feltri parla della sua grande ammirazione per Cairo, uno che non sbaglia un colpo, ma ogni grande uomo ha qualche debolezza e la sua è di sicuro la permalosità, ... Leggi la notizia su ilnapolista

