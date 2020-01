Dossier Mit, 200 gallerie a rischio. Nella notte cede intonaco sull'A6 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da due mesi c’è una segnalazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) secondo cui ci sono 105 gallerie a rischio sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia più circa 90 sulle reti gestite da altre concessionarie.Lo scrivono oggi Repubblica e Stampa spiegando che i tunnel non sono a norma rispetto alle direttive europee per pericolo di incidenti e crolli; assenza di impermeabilizzazione, sistemi di sicurezza, corsie di emergenza e vie di fuga, videosorveglianza, sensori di rilevamento dei fumi e sistemi di allarme antincendio, luci di guida in caso di evacuazione, stanze a tenuta stagna; assenza di un responsabile di riferimento in grado di monitorarle. Il tutto veniva segnalato due mesi prima del crollo di parte del soffitto della galleria Berté ... Leggi la notizia su huffingtonpost

