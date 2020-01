Calciomercato Napoli, i meriti di Marek Hamsik nel trasferimento di Stanislav Lobotka (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marek Hamsik aiuta il Napoli a distanza. Lo zampino dell’ex capitano azzurro è stato provvidenziale nel trasferimento di Stanislav Lobotka all’ombra del Vesuvio. Come noto, i due sono amici e compagni di nazionale. Il centrocampista del Celta Vigo è rimasto colpito e impressionato dai racconti di Marek Hamsik e gli piacerebbe ripercorrerne le orme nel club azzurro. Dopo aver assistito allo sciagurato posticipo tra Napoli e Inter, il giocatore non ha di certo cambiato idea. Stanislav Lobotka è felicissimo di poter approdare a Napoli e Marek Hamsik costituisce una garanzia sotto questo punto di vista. I due si sarebbero sentiti telefonicamente più di una volta. L’opera di convincimento è andata a buon fine. Stanislav Lobotka dovrebbe rilevare Fabian Ruiz nella formazione titolare, ma non è chiaro se si aprirà un dualismo con Diego Demme, giunto a sorpresa dal Lipsia. Il ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

