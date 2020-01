Atp Cup 2020, Novak Djokovic: “Mi è sembrato come se stessi giocando a casa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Novak Djokovic ha trascinato la sua Serbia alla semifinale dell’Atp Cup 2020. Il numero due del mondo ha affrontato nel secondo singolare di giornata Shapovalov. Un match spettacolare e ricco di emozioni deciso al tie-break del terzo set con punteggio finale di 4-6 6-1 7-6 (4) a favore del serbo. In considerazione del trionfo nella prima partita di giornata di Lajovic (6-4 6-2) su Auger-Aliassime, con la vittoria di Nole i serbi hanno staccato il pass per le semifinali. A concludere il trionfo della Serbia ci hanno pensato Cacic/ Troicki che hanno superato con un netto 6-3 6-2 Polansky/Shamasdin. Nell’intervista del dopo gara, riportata anche dal sito di Gazzetta, il numero due del ranking ha ammesso che l’alto livello di gioco espresso dall’avversario avrebbe anche potuto portare ad un risultato differente:”Era così vicino che avrebbe potuto andare ... Leggi la notizia su oasport

