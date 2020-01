Aida Yespica: “Ho avuto una relazione con una donna famosa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aida Yespica si è confessata senza freni, e ha rivelato che in passato avrebbe avuto una relazione con una donna molto famosa della televisione: di chi si sarà trattato? La showgirl ha detto che la relazione sarebbe finita per gelosia. Aida Yespica: la relazione con una donna A sorpresa Aida Yespica si è confessata senza peli sulla lingua: la bella top model Venezuelana ha rivelato che nel suo passato ci sarebbe stata una storia d’amore con una donna molto famosa, e che lei non ne farebbe mai il nome neanche sotto tortura. Le due avrebbero avuto una storia d’amore molto intensa, ma la liaison sarebbe naufragata per problemi di gelosia connessi proprio al fatto che si sarebbe trattato di un personaggio estremamente conosciuto. “In quel momento ero molto piccola, non lo rifarei”, ha dichiarato, aggiungendo anche che con la sua ex fiamma avrebbe mantenuto buoni rapporti ... Leggi la notizia su notizie

lapinuccia88 : Fermi tutti.. Aida Yespica ha avuto una relazione con una donna??? #Rivelo - romancejx : RT @rosydc_: Cioè Aida Yespica ha confessato di aver amato una donna, potrei svenire all’istante. Il sogno di una vita. #Rivelo - zazoomnews : Aida Yespica piange per suo figlio ecco cosa è successo - #Yespica #piange #figlio #successo -