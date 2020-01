Uomini e Donne, il ricordo dell’ex tronista scomparso. Il padre: “E’ stato ucciso, è omicidio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) I veri appassionati di Uomini e Donne ricorderanno di sicuro il tronista Antonello Zara. Il giovane è morto all’età di 31 anni ormai 12 anni fa. Era il 7 agosto 2008 quando rientrando da una serata in discoteca con amici in sella al suo motorino fu investito da un auto ad alta velocità. Oggi il padre intervistato da Studio Aperto ha rivissuto quel tragico giorno raccontando nei dettagli cosa è accaduto. L’addio doloroso all’ex tronista di Uomini e Donne Antonello Zara come tutti sanno ha perso la vita in un tragico incidente. Il veicolo con cui si è scontrato, lo prese in pieno e l’impatto fu fatale per l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo 12 anni, a parlare di quel maledetto giorno è il papà Valter ai microfoni di Studio Aperto. Nel dettaglio l’uomo ha raccontato che l’omicida se le cavata con una semplice multa da 200 euro e una pena di un anno: “Sono ... Leggi la notizia su kontrokultura

