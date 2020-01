The Walking Dead “non finirà mai”: le dichiarazioni di Scott M. Gimple sul finale e sul Commonwealth (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si continua a dibattere sulla fine di The Walking Dead ma sembra proprio che non sia vicina, almeno non per adesso. Ancora una volta è il papà della serie, Scott M. Gimple, che continua a ribadire il fatto che non si sta parlando ancora di un finale, che molto spesso ci ha pensato ma quando sarà il momento ne parlerà con Angela Kang per studiare le opzioni possibili. Con queste parole affidate ad un in'intervista rilasciata ad EW, l'attuale Chief Content Officer di TWD prova a spazzare via le continue voci di chiusura della serie con la prossima stagione già annunciata, la stessa che segnerà il ritorno di Lauren Cohan in pianta stabile.A domanda diretta, Gimple risponde:"Per quanto riguarda la fine dello show, ne parlerei con Angela e cercherò davvero di realizzarlo. Penso che con la partenza di Andy, abbiamo cercato di soddisfare in qualche modo l'intera storia di Rick nello show ... Leggi la notizia su optimaitalia

