Sulla prescrizione Bonafede non molla. Ma cresce il fronte smonta-processi. Oggi il vertice di maggioranza per trovare la quadra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mancano poche ore per scoprire se, e in quali termini, sarà possibile un punto di caduta all’interno della maggioranza Sulla prescrizione. Il vertice di governo si terrà nel tardo pomeriggio di Oggi. Il ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede dovrà convincere gli alleati che lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado non darà vita al “fine processo mai”. Eppure, incoraggiato da Luigi Di Maio, non ha nessuna intenzione di fare dietrofront. In serata da via Arenula fa sapere che è “pronto ad ascoltare tutte le proposte per accelerare i processi” ma ribadisce che la “prescrizione come isola d’impunità non esiste più dal primo gennaio”. La sua cancellazione impatta su circa il 2,2% dei processi definiti, in base ai dati relativi al primo semestre 2019. Il Guardasigilli confida di superare gli ostacoli accelerando i tempi della giustizia penale con alcune ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

