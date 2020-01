“Ripetutamente stuprata a 19 anni, per questo sono diventata autolesionista”, il dramma di Lady Gaga (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lady Gaga in una delle tappe del tour di Oprah Winfrey è stata una presenza molto apprezzata. La cantante si è messa a nudo rilasciando un’intervista molto intensa. Parlando della sua vita, prima del grand successo che l’ha resa la donna di successo che è oggi. Ma facciamo un passo indietro: chi è Lady Gaga? Stefani Joanne Angelina Germanotta è nata a New York il 28 marzo 1986 ed è alta 155 centimetri. Come facilmente intuibile dal cognome (Germanotta), l’artista ha origini italiane: il padre, Joseph Germanotta, è un imprenditore di origini siciliane e la madre, Cynthia Bissett, è una casalinga statunitense di origini franco-canadesi. Natali, sorella di Lady Gaga, è laureata in fashion design. Inizia a suonare con piccoli gruppi musicali formati dal lei: i più importanti sono i Mackin Pulsifer e The Stefani Germanotta Band, con il quale la ragazza ha iniziato a muovere i ... Leggi la notizia su howtodofor

