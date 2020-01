Paola Di Benedetto e i suoi amori tra GF e Isola, lei: “Non voglio sentir parlare di gossip” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip c'è Paola Di Benedetto. La modella ha dichiarato di non voler essere al centro di gossip, come le è capitato in passato per le sue storie d'amore che sono passate per i reality show. Da Francesco Monte conosciuto all'Isola dei Famosi e Matteo Gentili che ha incontrato per un confronto proprio quando lui era al Grande Fratello nel 2018. Adesso l'ex Madre Natura è fidanzata con Federico Rossi che non ha alcuna intenzione di lasciarsela scappare. Leggi la notizia su tv.fanpage

