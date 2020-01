Moviola Barcellona-Atletico | Var protagonista | due gol annullati e un rigore non concesso

Moviola Inter-Barcellona - Cesari : “Gol Lautaro regolare” : Sono davvero tanti, tantissimi gli episodi da Moviola durante il big match di Champions League Inter-Barcellona. La squadra di Conte ha chiuso il girone al terzo posto con soli sette punti conquistati in sei giornate, troppo pochi per poter pensare di andare avanti in Champions. Ora ci sarà l’Europa League da disputare in attesa dei sorteggi di lunedì 16 dicembre da Nyon, con il primo posto in campionato da difendere dagli assalti della ...

Moviola Inter Barcellona : l’episodio chiave del match : L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20: MOVIOLA Inter Barcellona l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Inter e Barcellona valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro olandese Kuipers. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com