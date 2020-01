Meteo del weekend: tempo mite e nebbie. Le previsioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Meteo del weekend: tempo mite e nebbie. Le previsioni per il 10-12 gennaio. Le previsioni del tempo per il weekend del 10-12 gennaio annunciano tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media stagionale, ma con nebbie in pianura al Nord e qualche fenomeno al Sud e sulle Isole Maggiori. Come già annunciato, l’Italia sarà nuovamente … L'articolo Meteo del weekend: tempo mite e nebbie. Le previsioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - GHERARDIMAURO1 : RT @DPCgov: ?? ????? L’allerta meteo-idro non è una previsione del tempo ma una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul territo… -