Mazda3 - Arriva in gamma il 2.0 Skyactiv-G M-Hybrid da 150 CV (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Mazda introduce in Italia una nuova versione della Mazda3. Si tratta della 2.0 Skyactiv-G 150 CV con tecnologia M Hybrid, che affianca il 2.0 benzina da 122 CV già disponibile in gamma proponendosi con un sovrapprezzo di 1.000 euro. La nuova versione della cinque porte sarà disponibile a partire da marzo, ma è già ordinabile con listini a partire da 24.700 euro. Nell'occasione sono stati leggermente ritoccati tutti i prezzi delle versioni disponibili.150 CV con gli stessi consumi del 122 CV. La Mazda3 Skyactiv-G da 150 CV, che eroga la stessa coppia di 213 Nm del 2.0 meno potente, con il cambio manuale a sei marce può toccare i 100 km/h da fermo in 9,1 secondi e raggiungere i 206 km/h di punta massima. Con il contributo del sistema M Hybrid i consumi dichiarati rimangono identici a quelli del modello da 122 CV, con una media di 6,0-6,1 l/100 km e 136-138 g/km di CO2 nel ... Leggi la notizia su quattroruote

