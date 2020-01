Lo sblocco del volto dei Google Pixel 4 fa cilecca, ma c’è una soluzione (che non funziona per tutti) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno problemi con il riconoscimento del volto. Ecco le cause e le segnalazioni degli utenti, con un rimedio che non a tutti porta i benefici sperati. L'articolo Lo sblocco del volto dei Google Pixel 4 fa cilecca, ma c’è una soluzione (che non funziona per tutti) proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

CutraleSergio : RT @CislNazionale: ??#lavoro, occorre mettere in campo politiche per rilanciare crescita ed investimenti a partire dalla formazione, dallo s… - Mohamed__Saady : RT @CislNazionale: ??#lavoro, occorre mettere in campo politiche per rilanciare crescita ed investimenti a partire dalla formazione, dallo s… - MPalenzona : RT @CislNazionale: ??#lavoro, occorre mettere in campo politiche per rilanciare crescita ed investimenti a partire dalla formazione, dallo s… -