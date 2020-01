Inter, incontro con gli agenti di Eriksen: pronta una contropartita (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Inter vuole Eriksen a gennaio: incontro in programma con gli agenti del centrocampista. Al Tottenham piace Vecino L’Inter pensa in grande in vista della seconda parte di stagione. Il sogno per il centrocampo non è solamente Arturo Vidal, ma anche Christian Eriksen. Gli agenti del centrocampista danese sono attesi a Milano per domani. Come riportato da Sky Sport, l’entourage incontrerà la dirigenza nerazzurra per intavolare una trattativa. Per convincere il Tottenham, l’Inter starebbe pensando di inserire il cartellino di Matias Vecino nell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

