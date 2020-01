Il sannita Cestari 40 anni fa ucciso dalle Br, il figlio: “Una strage dimenticata” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEra l’8 gennaio del 1980 quando l’appuntato sannita Antonio Cestari rimase vittima di un agguato insieme ai colleghi Rocco Santoro e Michele Tatulli. Stavano svolgendo un servizio di perlustrazione a Milano, e mentre transitavano sotto un ponte la loro vettura venne bloccata nei pressi di via Schievano da un automezzo occupato da terroristi. Numerosi colpi d’arma da fuoco raggiunsero la volante, per gli agenti non ci fu nulla da fare. L’attentato, rivendicato dalle Brigate Rosse con centinaia di volantini recanti la frase “Benvenuto al Generale Dalla Chiesa”, resta uno degli eventi più tragici degli anni Ottanta. Proprio ieri è ricorso il quarantesimo anniversario di quell’accadimento, e al dolore mai sopito per la perdita del papà, il figlio di Antonio Cestari, Carmine, ha aggiunto la beffa di un ricordo a suo ... Leggi la notizia su anteprima24

sannita Cestari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sannita Cestari