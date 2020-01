Giulio Raselli, salta la scelta: le anticipazioni del Trono Classico (Di giovedì 9 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli non sceglie: il pubblico reagisce male E’ finita da poco una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata particolarmente attesa per via della scelta di Giulio Raselli. Purtroppo però questa scelta non c’è stata. Difatti, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, il tronista Giulio Raselli non era presente nemmeno in puntata. Ovviamente non c’erano neppure le sue corteggiatrici, Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Il sito di gossip ha anche rivelato che molte persone nel pubblico erano lì in studio proprio per assistere a tale evento. E nel momento in cui hanno capito che la scelta sarebbe saltata, ci sono rimasti molto male. Il tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli potrebbe sorprendere tutti facendo la sua scelta lontano dal Classico studio del dating? Sara Amira di Uomini e Donne: per ... Leggi la notizia su lanostratv

