Donna uccisa in agriturismo a Milano, il 22enne resta in carcere: “Violento, chiedeva sempre soldi” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Deve restare in carcere perché potrebbe uccidere ancora. È questa la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il fermo del 22enne di origini bulgare Dobrev Damian Borisov, arrestato a Milano con l'accusa di aver ucciso Carla Quattri Bossi, 92 anni, trovata senza vita domenica mattina nell'agriturismo 'Podere Rocchetto' al Gratosoglio. Dalle testimonianze dei lavoratori della cascina e dei figli della vittima è emerso il profilo di una personalità "violenta" e incline all'ira, spesso in cerca di denaro. Leggi la notizia su milano.fanpage

