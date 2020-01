Calciomercato Inter, Marotta: «Vidal è uno degli obiettivi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Inter obiettivi mercato – Mercato di gennaio in fermento in casa Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di giocatori funzionali al progetto di Antonio Conte, che possano rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino. Sul tema è Intervenuto proprio Beppe Marotta, amministratore delegato della società. «Questo è un mercato che si conclude per … L'articolo Calciomercato Inter, Marotta: «Vidal è uno degli obiettivi» Leggi la notizia su calcioefinanza

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : L’Inter ha iniziato i contatti per avere Ashley Young: trattativa in corso col Manchester United per l’esterno ingl… - DiMarzio : #Calciomercato | #ManUtd, Ashley #Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l'#Inter -