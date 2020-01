Aereo precipitato in Iran, Trudeau: "Abbattuto da missili, abbiamo le prove" - IL VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) A due giorni dall'incidente Aereo avvenuto alle porte di Teheran, costato la vita a 176 persone, le cause sono ancora avvolte dal mistero. Il Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran e le autorità Iraniane si sono affrettate a catalogare il tutto come una tragica fatalità.Sarà un'apposita commissione d'inchiesta a chiarire le cause dell'incidente, ma col passare delle ore le voci di un possibile attacco missilistico, anche non volontario, si susseguono. Oggi sono i servizi d'intelligence degli Stati Uniti citati da Newsweek a riferire che l'Aereo sarebbe stato Abbattuto per errore da un missile Tor-M1 di fabbricazione russa. Iran, Aereo ucraino precipitato dopo il decollo: oltre 170 morti Un Boeing 737 è caduto a Teheran subito dopo il decollo. Si ... Leggi la notizia su blogo

NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - Tg3web : ??In un video su Twitter le immagini di un aereo colpito da un missile. Il New York Times: 'È il Boeing ucraino prec… - Corriere : Aereo precipitato, Trudeau accusa: «Colpito da un missile iraniano» -