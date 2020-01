Tabellone Atp Cup 2020: il calendario dei quarti di finale. Programma, orari, tv, streaming e accoppiamenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 di tennis ha appena visto esaurirsi la prima fase a gironi: da domani, giovedì 9 gennaio, scatterà la fase ad eliminazione diretta, che si disputerà interamente a Sydney, in Australia, e si completerà con la finale di domenica 12 gennaio. A passare ai quarti, che si giocheranno spalmati su due giorni, sono state le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde. Di seguito Tabellone, Programma e calendario della fase ad eliminazione diretta dell’ATP Cup 2020. La seconda fase della manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennisTV (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed in diretta streaming su supertennis.tv e Sky Go. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite che si disputeranno nella mattinata italiana. calendario E Tabellone SECONDA FASE ATP CUP 2020 quarti DI finale GIOVEDÌ 9 GENNAIO: Quarto di finale 1: ... Leggi la notizia su oasport

