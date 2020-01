Stadio della Roma: Raggi testimonierà in difesa di Marcello De Vito nel processo per corruzione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I giudici hanno accolto la costituzione di parte civile del Comune di Roma presentata dagli avvocati di Marcello De Vito e Virginia Raggi testimonierà in sua difesa nel filone d'inchiesta sullo Stadio della Roma, che lo vede imputato per corruzione. La prossima udienza è fissata in calendario per mercoledì 15 gennaio. Leggi la notizia su roma.fanpage

