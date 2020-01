Sci alpino, pagelle Madonna di Campiglio 2020: Daniel Yule concede il bis, Kristoffersen risorge, Noel ci prova, italiani opachi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Madonna di Campiglio non tradisce mai. Anche lo slalom di questa sera, infatti, ha regalato grandissimo spettacolo, in uno scenario davvero unico nel panorama del Circo Bianco. Daniel Yule ha saputo concedere il bis dopo la vittoria dell’anno scorso (clicca qui per la cronaca), mentre alle sue spalle i migliori hanno sgomitato per salire sul podio e conquistare punti preziosi. Giornata non certo scintillante per l’Italia che, dopo i sorrisi di Zagabria, oggi ha compiuto un deciso passo indietro. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara disputata sulla 3-Tre. LE pagelle DELLO SLALOM DI Madonna DI Campiglio Daniel Yule 10: chapeau! Lo svizzero torna alla grandissimo dopo alcune prove opache e vince per il secondo anno consecutivo sulla 3-Tre come, nella storia, era riuscito solo a gente come Ingemar Stenmark, Alberto Tomba e Henrik Kristoffersen. Disputa due manche ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - infoitsport : Sci alpino, Vinatzer: 'Le aspettative sono alte, ma cerco di non mettermi pressione' - infoitsport : Sci alpino, Italia pronta per lo slalom di Madonna di Campiglio. Ecco le parole degli azzurri alla vigilia della ga… -