“Purtroppo ricomincia il Grande Fratello VIP”, Ficarra e Picone fanno a pezzi il reality di Canale 5 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tornati al timone di Striscia La Notizia, i due comici siciliani ironizzano sull'importanza del loro ritorno e, soprattutto, sull'irrilevanza presunta del Grande Fratello Vip, in partenza l'8 gennaio su Canale 5. "Noi purtroppo dobbiamo stare qua per contratto - dicono al pubblico - voi che potete organizzatevi e trovatevi un'altra cosa da fare". Leggi la notizia su tv.fanpage

