Papa Francesco, una suora lo blocca tra la folla per salutarlo: “Io ti bacio, ma tu non mordere” | VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Papa Francesco alla suora che cerca di salutarlo: “Non mordere” Dopo l’episodio in cui Papa Francesco schiaffeggia la suora asiatica che, tra la folla di San Pietro, lo ha strattonato, Bergoglio ha incontrato nuovamente i fedeli a margine dell’udienza generale del mercoledì, nell’aula Paolo VI di Città del Vaticano. Questa volta, però, memore dell’incidente e del video diventato virale sul web, il Papa si è comportato in maniera diversa, scherzando con la suora che lo blocca con la mano mentre passa tra la folla, e ironizzando sulla sua possibile reazione. Osservando la donna, Francesco le ha detto: “Ho paura. Tu mordi”. La suora, di origini africane, ha fatto cenno di No con il capo, continuando a tenere il Papa per mano. “Io ti do un bacio ma tu stai tranquilla eh? Non mordere”, ha continuato Bergoglio. E così ha ... Leggi la notizia su tpi

