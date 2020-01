Meningite, ipotesi vaccinazione a tappeto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Marta Bravi Fuori pericolo il sedicenne di Castelli Calepio, ma l'attenzione resta alta Milano - Migliorano le condizioni del 16enne di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, ricoverato da sabato scorso per sepsi da meningococco all'ospedale Giovanni XXIII. Il ragazzino è stato spostato dal reparto di terapia subintensiva e sarebbe quindi fuori pericolo. Resta alta l'attenzione sui casi registrati nel Basso Sebino, in una fascia territoriale ristretta sul confine fra le province di Bergamo e Brescia. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha incontrato ieri in mattinata i vertici sanitari di Bergamo e Brescia, insieme a esperti del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Alle 14 a Villongo gli amministratori locali. È stata quindi l'intensificata la campagna vaccinale straordinaria per la popolazione del territorio, scattata ... Leggi la notizia su ilgiornale

