LIVE Francia-Olanda, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: transalpini favoriti, ma non possono sbagliare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Francia-Bulgaria – Programma, orari, Tv delle gare dell’8 gennaio – Le classifiche dopo la terza giornata di gare – Cronaca di Bulgaria-Olanda Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Olanda, match valido per il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Berlino si decidono le semifinaliste del Gruppo B del torneo che vale solo per la prima classificata la qualificazione alle Olimpiadi 2020. Alla Francia basta un successo per superare il turno in virtù della vittoria ottenuta al debutto contro i serbi e nonostante la sconfitta al tie break subita contro la Bulgaria. L’Olanda, invece, non ha più nulla da dire nel torneo dopo le due sconfitte che l’hanno di fatto eliminata. I francesi vogliono a tutti i costi la vittoria che li qualificherebbe per la ... Leggi la notizia su oasport

cielidimolecole : Niente in una live in Francia, Taylor dice di amare Parigi perché non ha mai visto nessun'altra città dove cammini… - paoloigna1 : incontro a 4 più Borrell sulla #Libia Italia, Francia, Uk, Germania EU's foreign affairs chief Borrell warns of 'v… - blab_live : FRANCIA #CoupedelaLigue, #SDRRCSA @StadeDeReims @RCSA #pronostico: in palio c’è un posto in semifinale -