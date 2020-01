L’Iran reagisce, missili contro basi Usa in Iraq: almeno 80 morti. Salvi gli italiani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Trump twitta, «Per ora tutto bene» dopo il lancio di almeno una dozzina di ordigni balistici di Teheran contro le basi di al-Asad e Erbil Leggi la notizia su ilsole24ore

sole24ore : L’Iran reagisce, lanciati missili contro le basi Usa in Iraq: almeno 80 morti - laurafra : RT @sole24ore: L’Iran reagisce, lanciati missili contro le basi Usa in Iraq: almeno 80 morti - zazoomblog : L’Iran reagisce lanciati missili contro le basi Usa in Iraq: almeno 80 morti - #L’Iran #reagisce #lanciati… -