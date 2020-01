Iniziata l’operazione “Soleimani martire” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella notte di oggi è Iniziata l’operazione “Soleimani martire“. Missili iraniani hanno infatti colpito due basi irachene – quella di Ayan al-Asad e di Erbil – che ospitano anche le truppe americane. Secondo quanto affermato da fonti di Teheran, i morti americani provocati dal raid sarebbero almeno 80. Gli Usa però smentiscono. L’operazione Soleimani martire L’attacco è stato condotto dopo la mezzanotte, quasi a ricalcare le tempistiche dell’omicidio mirato del generale iraniano. Secondo la ricostruzione fornita dal Pentagono, “l’Iran ha lanciato oltre una dozzina di missili balistici contro militari statunitensi e delle forze di coalizione in Iraq. Hanno colpito almeno due basi militari irachene che ospitano truppe statunitensi, al-Asad ed Erbil”. In quest’ultima località è presente anche un contingente di militari ... Leggi la notizia su it.insideover

