Incendi in Australia: "10mila cammelli selvatici saranno abbattuti da cecchini in elicottero per impedirgli di consumare acqua" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "L'Australia brucia ininterrottamente da quasi quattro mesi provocando l'emissione di circa 250 milioni di tonnellate di CO2. Una tragedia immane per tutti e soprattutto per la nostra terra: morti mezzo miliardo di animali e con essi il loro habitat naturale": lo afferma in una nota l'associazione Animalisti Italiani. "Diecimila cammelli selvatici saranno inoltre abbattuti nell'Australia meridionale da tiratori professionisti in elicottero per impedire loro di consumare acqua nella regione devastata dalla siccità. L'abbattimento dovrebbe durare cinque giorni e l'ordine è stato diramato dal capo della comunità degli aborigeni di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara dopo le lamentele della popolazione." Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani dichiara: "Australia, terra di cacciatori e di safari, di stragi di canguri, gatti selvatici e ...

