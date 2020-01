Il 2020 si apre con la Lega in calo di tre punti. Meloni sorpassa Salvini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto. Lega in calo di tre punti. Crescono M5s e Fratelli d’Italia. La Meloni sorpassa Salvini. ROMA – Il 2020 si apre con la Lega in calo di tre punti e al di sotto del 30%. Secondo il sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto, presentato a Carta Bianca, le preferenze al partito di Matteo Salvini si aggirerebbero intorno al 29,5% rispetto al 32,6% di metà novembre. Lieve calo anche per il PD (da 20,2% a 20%) mentre continuano la loro risalita, anche se lieve, sia il M5s (16,2%) che Fratelli d’Italia (10,7%) che prima erano rispettivamente al 16% e al 10,5%. Bene anche Forza Italia (dal 7% al 7,3%) mentre rimane stabile Italia Viva (3,6%). Come sempre sono sondaggi dai ‘prendere con le molle’ con il primo vero test che sarà il prossimo 26 gennaio in Calabria e in Emilia Romagna. Exploit Meloni nell’indice di ... Leggi la notizia su newsmondo

