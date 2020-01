Ecco i Neon, l’avatar che parla ed esprime emozioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Las Vegas, 8 gen. (askanews) – Esseri umani artificiali in grado di conversare, esprimere emozioni e gesticolare come persone in carne e ossa. Al Ces di Las Vegas, la fiera hi-tech più importante al mondo, è stato presentato l’avatar Neon, basato su un sistema di intelligenza artificiale, realizzato da Star Labs, startup di Samsung. Creazioni digitali bidimensionali che possono apparire su display o videogiochi e, in futuro, spiega l’azienda, potrebbero essere progettati per diventare conduttori tv, attori in film o semplicemente allo scopo di fare compagnia o essere compagni di gioco. I Neon sembrano molto umani perché sono modellati su persone reali, riproducendo gesti ed espressioni in modo dettagliato, ma si possono programmare anche altre azioni e caratteristiche ex novo senza per forza prendere spunto da un modello umano. Così come possono parlare in tutte le ... Leggi la notizia su notizie

