Dipingere le pareti di casa: i colori di tendenza nel 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tonalità tenui mescolate a colori più accesi, tradizione con qualche tocco di futuro. Nel 2020 saranno queste le tendenze per arredare casa e soprattutto per scegliere il colore delle pareti. Un elemento fondamentale quando si vuole dare nuova vita all’abitazione o quando si entra per la prima volta nell’appartamento che si è appena acquistato. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, a dettare le regole ci pensa PANTONEVIEW home + interiors 2020, l’annuale guida dell’istituto Pantone che indirizza i nuovi trend in materia di colorazioni e accostamenti. Per cambiare totalmente il mood di una stanza a volte è sufficiente riDipingere le pareti in modo diverso. Quest’anno, in particolare, si può puntare su uno stile classico, da reinventare e mixare in combinazioni più futuristiche. Come linea guida generale va ricordato che le tonalità più accese o scure si adattano meglio a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Dipingere le pareti di casa: i colori di tendenza nel 2020) Playhitmusic - - saria_mba : (di decorazioni/disegni/fantasie/stencil etc parleremo prossimamente). Ordunque: ricordiamk che dipingere le pareti… -