Cessione Milan, la clamorosa conferma: “E’ vero” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cessione Milan, arriva una sorprendente conferma. Due anni dopo l’approdo di Elliott Management Corporation, potrebbe esserci un nuovo passaggio per la società rossonera. Il Milan va verso una nuova Cessione: arriva una piccola ma importantissima conferma. Alla notizia bomba de La Repubblica di ieri, col quotidiano che parlava di una trattativa entrata nella fase cruciale, … L'articolo Cessione Milan, la clamorosa conferma: “E’ vero” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Mercato_SerieA : Milan, cessione Piatek inevitabile: Premier in pole - mvb_80 : #Milan Leggo di panchinamento di qua, cessione di la... io però temo che Sabato alle 15 il numero 8 sarà regolarmente in campo come sempre. - AntFra7 : Ancora il dottor Festa riguardo la trattativa per la cessione del Milan ad Arnault. -